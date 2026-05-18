Элитное жилье в Сочи оказалось дороже, чем в Сиднее, Милане или Майами — анализ

Стоимость элитного жилья в Сочи в 2025 году оказалась выше, чем цена на квартиры и дома в этом сегменте в Шанхае, Милане и Дубае. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report компании Knight Frank, подсчитали аналитики агентства NF GROUP.
В самом The Wealth Report российские города не учитываются, аналитики агентства рассчитали индекс миллиона с их учетом. Индекс миллиона — это рейтинг, в котором подсчитывают, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить за $1 млн в разных городах. Российские Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в топ-20.
Первое место, как говорилось в отчете The Wealth Report, традиционно занял Монако (16 м² за $1 млн), второе — Гонконг (23 м²), третье разделили Женева и Сингапур (28 м²), следом — Лондон и Нью-Йорк.
Москва расположилась на шестом месте. Как и в Лос-Анджелесе, за миллион долларов в столице можно купить 36 м². Сочи — на девятом месте (выше только Токио, Париж и Вена). В Сочи за миллион долларов можно купить 41 м² жилья. Санкт-Петербург — на 19-м месте 87 м² за $1 млн).
При этом российские города стали лидерами по динамике показателя индекса миллиона. За прошедшие пять лет (сравниваются 2020 и 2025 годы) площадь, которую можно купить за $1 млн, в Москве снизилась на 57% (с 83 м² до 36 м²), в Санкт-Петербурге — на 51%, (со 178 м² до 87 м²), в Сочи — на 45% (с 74 м² до 41 м²). Лидер — Дубаи (площадь за миллион сократилась на 66%), а замыкает пятерку Токио (на 41%).