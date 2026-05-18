Элитное жилье в Сочи оказалось дороже, чем в Сиднее, Милане или Майами — анализ

Стоимость элитного жилья в Сочи в 2025 году оказалась выше, чем цена на квартиры и дома в этом сегменте в Шанхае, Милане и Дубае. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report компании Knight Frank, подсчитали аналитики агентства NF GROUP.

В самом The Wealth Report российские города не учитываются, аналитики агентства рассчитали индекс миллиона с их учетом. Индекс миллиона — это рейтинг, в котором подсчитывают, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить за $1 млн в разных городах. Российские Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в топ-20.

Первое место, как говорилось в отчете The Wealth Report, традиционно занял Монако (16 м² за $1 млн), второе — Гонконг (23 м²), третье разделили Женева и Сингапур (28 м²), следом — Лондон и Нью-Йорк.