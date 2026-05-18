Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

284

 

 

 

 

 

Новости

Австралийские ученые выпустили 6000 статей с оборонными институтами КНР. Такие связи работают как скрытые каналы влияния - расследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Несколько тысяч австралийских ученых тайно сотрудничали с Китаем, помогая в производстве вооружений, сообщило издание The Australian. Анализ открытых источников выявил как минимум 6 тысяч совместных проектов австралийских исследователей и университетов, связанных с китайской армией, которые были реализованы с 2020 года. 

Согласно отчету компании Strider Technologies, занимающейся разработкой разведывательных систем на основе искусственного интеллекта, ученые как минимум из 80 австралийских организаций опубликовали статьи на тему военных технологий, написанные совместно с исследователями из Национального университета оборонных технологий Китая и других учреждений, связанных с китайской армией. В числе таких австралийских научных учреждений — Австралийский национальный университет, Мельбурнский университет и Университет Квинсленда. Среди направлений сотрудничества — технологии использования дронов для обнаружения целей и противодействия помехам, а также средства радиоэлектронной борьбы. 

«Эти результаты показывают, как финансовые вложения и обмен персоналом, связанные с КНР, могут функционировать как скрытые каналы влияния, сбора разведывательной информации и передачи технологий — зачастую под видом законного академического сотрудничества», — заявила Strider Technologies. Как пишет The Australian, австралийские ученые публикуют статьи в соавторстве с китайскими исследователями чаще, чем с коллегами из любой другой страны. 

Федеральный министр образования Джейсон Клэр ранее объявил о прекращении финансирования 13 научно-исследовательских проектов, «связанных с технологиями, которые могут быть использованы как оружие против Австралии». Также он заявил о готовящихся поправках в законодательство, которые позволят Агентству по качеству и стандартам высшего образования более строго проверять претендующие на гранты исследования на предмет соответствия стандартам национальной безопасности. 

В понедельник агентство Reuters сообщило, что министр финансов Австралии Джим Чалмерс отдал распоряжение шести фирмам-акционерам, связанным с Китаем, продать свои доли в компании по добыче редкоземельных металлов в Западной Австралии Northern Minerals. 

«Мы применяем надежную и недискриминационную систему регулирования иностранных инвестиций и при необходимости предпримем дальнейшие действия для защиты наших национальных интересов в этом вопросе», — заявил Чалмерс. На этом фоне акции компании упали в цене более чем на 8%.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте