Австралийские ученые выпустили 6000 статей с оборонными институтами КНР. Такие связи работают как скрытые каналы влияния - расследование

Несколько тысяч австралийских ученых тайно сотрудничали с Китаем, помогая в производстве вооружений, сообщило издание The Australian. Анализ открытых источников выявил как минимум 6 тысяч совместных проектов австралийских исследователей и университетов, связанных с китайской армией, которые были реализованы с 2020 года.

Согласно отчету компании Strider Technologies, занимающейся разработкой разведывательных систем на основе искусственного интеллекта, ученые как минимум из 80 австралийских организаций опубликовали статьи на тему военных технологий, написанные совместно с исследователями из Национального университета оборонных технологий Китая и других учреждений, связанных с китайской армией. В числе таких австралийских научных учреждений — Австралийский национальный университет, Мельбурнский университет и Университет Квинсленда. Среди направлений сотрудничества — технологии использования дронов для обнаружения целей и противодействия помехам, а также средства радиоэлектронной борьбы.

«Эти результаты показывают, как финансовые вложения и обмен персоналом, связанные с КНР, могут функционировать как скрытые каналы влияния, сбора разведывательной информации и передачи технологий — зачастую под видом законного академического сотрудничества», — заявила Strider Technologies. Как пишет The Australian, австралийские ученые публикуют статьи в соавторстве с китайскими исследователями чаще, чем с коллегами из любой другой страны.

Федеральный министр образования Джейсон Клэр ранее объявил о прекращении финансирования 13 научно-исследовательских проектов, «связанных с технологиями, которые могут быть использованы как оружие против Австралии». Также он заявил о готовящихся поправках в законодательство, которые позволят Агентству по качеству и стандартам высшего образования более строго проверять претендующие на гранты исследования на предмет соответствия стандартам национальной безопасности.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что министр финансов Австралии Джим Чалмерс отдал распоряжение шести фирмам-акционерам, связанным с Китаем, продать свои доли в компании по добыче редкоземельных металлов в Западной Австралии Northern Minerals.

«Мы применяем надежную и недискриминационную систему регулирования иностранных инвестиций и при необходимости предпримем дальнейшие действия для защиты наших национальных интересов в этом вопросе», — заявил Чалмерс. На этом фоне акции компании упали в цене более чем на 8%.