Президент Уганды подписал закон об «иноагентах»

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон «О защите суверенитета», который вводит уголовную ответственность за продвижение «иностранных интересов» в стране, сообщает Reuters.

Закон запрещает действовать в интересах иностранных государств без одобрения правительства и предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Правозащитники опасаются, что размытые формулировки позволят властям преследовать практически любую политическую оппозицию. Сам Мусевени, находящийся у власти с 1986 года, регулярно обвиняет своих оппонентов в связях с иностранным финансированием.

Изначальная версия закона вызвала критику со стороны экономических институтов. В частности, один из пунктов обязывал всех получающих деньги из-за рубежа регистрироваться как «иностранные агенты». После критики норму смягчили, теперь она касается только тех, кто получает зарубежное финансирование для политической деятельности.

Глава Центробанка Уганды ранее предупреждал, что закон может привести к сокращению денежных переводов из-за границы и стать экономической катастрофой для страны. Всемирный банк также критиковал проект, заявляя, что под угрозой уголовного преследования могут оказаться обычные гуманитарные и развивающие программы.