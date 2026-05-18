Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

173

 

 

 

 

 

Новости

Президент Уганды подписал закон об «иноагентах»

The Insider
Президент Уганды Йовери Кагут Мусевени и Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент Уганды Йовери Кагут Мусевени и Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон «О защите суверенитета», который вводит уголовную ответственность за продвижение «иностранных интересов» в стране, сообщает Reuters.

Закон запрещает действовать в интересах иностранных государств без одобрения правительства и предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Правозащитники опасаются, что размытые формулировки позволят властям преследовать практически любую политическую оппозицию. Сам Мусевени, находящийся у власти с 1986 года, регулярно обвиняет своих оппонентов в связях с иностранным финансированием.

Изначальная версия закона вызвала критику со стороны экономических институтов. В частности, один из пунктов обязывал всех получающих деньги из-за рубежа регистрироваться как «иностранные агенты». После критики норму смягчили, теперь она касается только тех, кто получает зарубежное финансирование для политической деятельности.

Глава Центробанка Уганды ранее предупреждал, что закон может привести к сокращению денежных переводов из-за границы и стать экономической катастрофой для страны. Всемирный банк также критиковал проект, заявляя, что под угрозой уголовного преследования могут оказаться обычные гуманитарные и развивающие программы.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте