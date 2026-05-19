«Чешские правые, борясь с судетскими немцами, пугают чехов дутой проблемой. Между Чехией и Германией уже достигнуто соглашение» — политолог

Чешская палата депутатов одобрила резолюцию против проведения в Чехии 76-й встречи Ассоциации судетских немцев, сообщило 14 мая издание Der Spiegel. Встреча планировалась на 22–25 мая этого года во втором по величине чешском городе Брно, в ней собирались принять участие премьер-министр Баварии, член ХСС Маркус Зёдер и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Невзирая на такое решение парламента, как сообщило 18 мая чешское издание iDNEZ, памятные мероприятия отменять пока не планируют, однако пока неизвестно, примут ли в них участие представители чешского и немецкого правительств.

Тем не менее, резолюция обладает важным символическим значением, учитывая, что при 76 голосах за и четырех воздержавшихся не было ни одного голоса против: члены оппозиционных партий предпочли бойкотировать заседание. Резолюцию внесли депутаты от правой партии SPD, входящей в правящую коалицию, ее также поддержала фракция ANO действующего премьера Андрея Бабиша и партия «Мотористы». Сам Бабиш также раскритиковал планируемое мероприятие, назвав его «провокацией»:

«Я думаю, что немецкая сторона не осознает, насколько это чувствительная тема для нас в Чешской Республике, особенно для наших пожилых граждан. Это вызывает сильные эмоции, и многие воспринимают это скорее как провокацию. Уже по этой причине это не путь к какому-либо примирению, которого, вероятно, ожидают некоторые немецкие политики. Напротив, это может скорее снова открыть старые раны», — заявил он журналистам.

Встреча Ассоциации, представляющей этнических немцев, депортированных из приграничных регионов Чехии после Второй мировой войны, и их потомков, должна состояться на территории страны впервые по приглашению фестиваля «Встреча в Брно», ставящего своей целью, по словам его соучредителя Дэвида Мака, «избавить общественность от страха перед судетскими немцами».

Политолог Иван Преображенский в разговоре с The Insider рассказал, что нынешнее обострение отношений с организациями, представляющими судетских немцев, началось из-за изменения политики Словакии в отношении венгров, депортированных вместе с немцами после Второй мировой войны:

«Долгое время чехов не волновало проведение Съезда судетских немцев, то есть потомков тех, кто был изгнан из Чехословакии после окончания Второй мировой войны. Тогда по указам президента Эдварда Бенеша из страны было принудительно депортировано от 3 до 4 млн этнических немцев и венгров, имущество их было конфисковано, в их бывших домах живут и сейчас многие граждане Чехии и Словакии. Собственно со Словакии и началось нынешнее обострение — там внезапно начали снова ограниченно применять „Бенешевские декреты“, утверждая, что часть земли, подлежавшая конфискации у этнических венгров, так и не была изъята. Это, естественно, вызвало скандал, который активно обсуждали и в Чехии, где после этого и обратили внимание на Съезд судетских немцев, который националисты подали в ключе пересмотра „Бенешевских декретов“. Игнорируя тот факт, что еще в 1997 году между Германией и Чехией было подписано двустороннее соглашение, предусматривающее отказ от любых требований и компенсаций и пожелание оставить эти сложные вопросы прошлого историкам. Теперь же правопопулисты в чешском парламенте пытаются напугать чехов мнимой проблемой, чтобы заработать дополнительные политические очки. Парадокс ситуации в том, что независимые чешские медиа провели параллельно с этим скандалом расследование и утверждают, что в числе предков чешского премьера Андрея Бабиша были и немцы, избежавшие депортации из Чехословакии. И медиа теперь пишут, что чешская правящая коалиция, поддержавшая скандальную резолюцию против судето-немецкого съезда, по известной российской шутке, вышла в ходе следствия сама на себя».

Декреты Бенеша, подписанные в 1945 году, вскоре после капитуляции нацистской Германии — указы первого послевоенного президента Чехословакии, регулировавшие процесс депортации из страны этнических немцев и венгров. За два года были депортированы 2,5 млн немцев и около 70 тысяч венгров, национализировано и разделено между гражданами ненемецкого и невенгерского происхождения 4 млн гектаров земли. В апреле издание Dennik N сообщило, что словацкие власти продолжили изымать в собственность государства земельные участки, ссылаясь на декреты Бенеша, вплоть до последнего времени — в частности, на одном из них только в 2026 году было завершено строительство велодорожки.