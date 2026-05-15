«Мне жить невыносимо»: правозащитница Нина Литвинова покончила с собой. В предсмертной записке она назвала причиной войну и репрессии

Журналистка Маша Слоним написала на своей странице в Facebook, что ее двоюродная сестра, ученая и правозащитница Нина Литвинова покончила с собой. Слоним цитирует предсмертную записку Литвиновой, где она написала об отчаянии от войны и невозможности помочь политзаключенным:

«Сегодня РИА „Новости“ со слов правоохранительных органов сообщили, что наша сестра Нина Литвинова покончила жизнь самоубийством. <...>

Записку никто, ни РИА, ни Газета.Ru, которая сообщила об этом, конечно публиковать не будут, там уж слишком выпукло показаны причины ее ухода, и мы решили показать реальные причины:

Ее убил Путин! <...> Вот как она пишет о причинах ее ухода из жизни: „Я всех вас люблю и думаю о вас. Но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они как и я против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились и я день и ночь мучаюсь от бессилия.

Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня“».

О смерти Нины Литвиновой стало известно 13 мая, ее нашли без сознания под окнами жилого дома на Фрунзенской улице. Прибывшие на место медики не смогли ей помочь.

Нина Литвинова родилась в 1945 году в семье математика Михаила Литвинова и физиолога Флоры Ясиновской (Литвиновой). Внучка Максима Литвинова, наркома иностранных дел СССР в 1930–1939 годах. Ее брат Павел Литвинов — физик, педагог, диссидент, участник «Демонстрации семерых» 1968 года на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.

Более сорока лет Нина Литвинова проработала в Институте океанологии РАН, где занималась биологией офиур — класса донных иглокожих, опубликовала ряд научных работ, описала несколько новых видов этих животных. С 1960-х годов помогала политическим заключенным. Как пишет «Мемориал», в последние восемь лет она посещала судебные процессы над карельским исследователем сталинских репрессий Юрием Дмитриевым, правозащитником Олегом Орловым и режиссером Женей Беркович, помогала менее известным и медийным политзаключенным. Литературный критик Анна Наринская рассказала, что Литвинова носила книги находящимся под домашним арестом фигуранткам дела «Нового величия» и заботилась о них.