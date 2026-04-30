CENTCOM запросил развертывание гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближнем Востоке — Bloomberg

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) запросило переправку на Ближний Восток гиперзвуковых ракет Dark Eagle. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

CENTCOM обосновал этот запрос тем, что Тегеран переместил свои пусковые установки вглубь страны. Теперь они расположены за пределами зоны досягаемости находящихся сейчас на вооружении у армии в регионе ракет.

Сами ракеты Dark Eagle при этом еще не находятся на вооружении Штатов. Если запрос будет одобрен, это станет первым случаем развертывания гиперзвуковых ракет США, отмечает агентство. Окончательное решение по этому вопросу, однако, еще не принято.

Сейчас таких ракет у Вашингтона восемь штук, и они на стадии испытаний. Их дальность — примерно 2,7 тысячи км. Разработка этого оружия отстает от графика: подобные системы, как отмечает Bloomberg, уже есть у России и Китая.

Запрос от CENTCOM поступил на фоне перемирия между США и Ираном, которое длится с начала апреля. В конце прошлой недели пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что за последние дни Вашингтон добился «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном.