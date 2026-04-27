Космические силы США запланировали 25 дополнительных миссий на ближайшие 5 лет. Ракета, отвечающая требованиям, есть у 1 поставщика из 3

Фото: Space X

Космические силы США увеличили спрос на наиболее мощные ракеты-носители большой грузоподъемности. Сертифицированные для самых сложных миссий, требующих высокой точности и надежности, ракеты нужной грузоподъемности есть только у компании Space X. Об этом пишет профильное издание Space News. 

При этом Командование космических сил увеличило запланированное число запусков, для которых необходимы такие ракеты, — если ранее план предусматривал 54 запуска в течение пяти лет, то, согласно опубликованному в апреле уведомлению о поиске поставщиков, это число планируется увеличить еще на 25. 

«Эти миссии считаются критически важными для национальной безопасности и имеют наивысший приоритет для успешного выполнения и обеспечения низкого уровня риска», — говорится в заявлении командования. В ходе таких полетов можно, например, вывести на орбиту сразу несколько космических аппаратов за раз. 

Все запланированные миссии должны состояться в рамках сегмента Lane 2 программы запуска космических аппаратов в целях национальной безопасности (National Security Space Launch Phase 3). Изначально планировалось осуществить их силами трех компаний: SpaceX, United Launch Alliance и Blue Origin. Однако Blue Origin всё еще не прошла процесс сертификации ракеты New Glenn, для чего необходимо четыре успешных орбитальных запуска. Неделю назад из-за отказа второй ступени New Glenn во время запуска испытания были приостановлены на время проведения расследования. Ракета Vulcan United Launch Alliance также пока не может участвовать в миссиях из-за проблем с твердотопливными ускорителями. Неисправность в одном из них была обнаружена еще 12 февраля, с тех пор полеты были приостановлены. 

