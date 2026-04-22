Структура концерна «Калашников» — «Триада-ТКО» — стала совладельцем нескольких швейных предприятий в ряде российских регионов. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет РБК.

Речь идет о компании «Триада-ТКО», которая специализируется на разработке и производстве экипировки для военных и гражданских нужд.

За последнее время она стала совладельцем по меньшей мере десяти структур, связанных со швейными предприятиями в Московской, Владимирской, Тульской и Ивановской областях. Сделки были закрыты в марте–апреле этого года. Компания получила доли от 21 до 100% в уставных капиталах.

Так, например, структура концерна «Калашников» получила половину предприятия ООО «Эко-Текс» с производственными площадками в Шатуре и Москве. На одном из производств компания шьет по лицензии одежду и аксессуары под брендом футбольного клуба «Спартак». «Триаде-ТКО» принадлежит теперь также старейшая фабрика во Владимире.

РБК отмечает, что «Триада-ТКО» активно инвестирует в швейные производства на протяжении последних двух лет. В период с конца 2024 по март 2025 года она получила долю в одном из старейших предприятий по производству трикотажа — комбинате «Парижская коммуна» под Тверью. В апреле прошлого года стало известно, что дочерняя компания «Триады-ТКО» ООО «Булава» купит производство Gloria Jeans в Ростовской области.

«Триада-ТКО» стала частью ГК «Калашников», крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия, в 2018 году. Сам концерн является частью ГК «Ростех».

Как пишет РБК, в итоге у «Калашникова» образуется целый швейный кластер в Центральной России, который компания сможет использовать для своих нужд. Как отмечают опрошенные изданием аналитики, из-за кризисной ситуации в экономике производство одежды неспециального назначения сейчас стало экономически нерентабельным. Это вынудило многих производителей по типу Gloria Jeans закрыть производство, за счет чего концерну дешевле и проще приобретать новые активы.