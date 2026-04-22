В Сызрани частично обрушился жилой дом из-за атаки беспилотника

Подъезд жилого четырехэтажного дома обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников на город. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Известно как минимум об 11 пострадавших, в их числе — двое детей. Сейчас на месте работают спасатели.

Обновлено 10:29. Губернатор региона также сообщил, что из-под завалов извлекли тела двух человек. Погибшие — женщина и ребенок.

Издание Astra отмечает, что поврежденный дом находится на Астраханской улице, поблизости расположен Сызранский НПЗ «Роснефти». Ранее он также неоднократно становился целью ударов украинских беспилотников.

Telegram-канал Mash пишет, что обломки одного из дронов упали на еще одну жилую многоэтажку, в результате в одной из квартир начался пожар. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ публикует кадры пожара с другого ракурса и утверждает, что местные власти замалчивают этот инцидент.