Украинский OSINT-проект «КіберБорошно | CyberBoroshno» опубликовал анализ операций СБУ и ГУР Украины, проведенных 17–19 апреля в Севастопольской бухте. По данным проекта, в результате ударов были поражены четыре корабля Черноморского флота России и два бывших украинских корабля.

Согласно анализу, в ходе операции Центра специальных операций «А» СБУ 17–18 апреля были повреждены большие десантные корабли «Ямал» (проект 775) и «Азов» (проект 775М), а также корабль управления «Славутич» (проект 1288.4), который первоначально фигурировал в сообщениях как судно неустановленного типа.

Также были поражены большой десантный корабль «Ольшанский» (проект 775) и «Николай Фильченков» (проект 1171). При этом «Ольшанский» ранее ошибочно был указан в публикациях как «Ямал», однако, как отмечают аналитики, спутниковые снимки и особенности окраски палубы позволили уточнить идентификацию.