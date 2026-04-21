В Севастополе поражены три больших десантных корабля Черноморского флота и два бывших украинских корабля — OSINT-проект «КіберБорошно»

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно | CyberBoroshno» опубликовал анализ операций СБУ и ГУР Украины, проведенных 17–19 апреля в Севастопольской бухте. По данным проекта, в результате ударов были поражены четыре корабля Черноморского флота России и два бывших украинских корабля.

Согласно анализу, в ходе операции Центра специальных операций «А» СБУ 17–18 апреля были повреждены большие десантные корабли «Ямал» (проект 775) и «Азов» (проект 775М), а также корабль управления «Славутич» (проект 1288.4), который первоначально фигурировал в сообщениях как судно неустановленного типа. 

Также были поражены большой десантный корабль «Ольшанский» (проект 775) и «Николай Фильченков» (проект 1171). При этом «Ольшанский» ранее ошибочно был указан в публикациях как «Ямал», однако, как отмечают аналитики, спутниковые снимки и особенности окраски палубы позволили уточнить идентификацию.

Геолокация поврежденных БДК в Севастопольской бухте

КіберБорошно | CyberBoroshno»

«Славутич» и «Ольшанский» не входят в состав ЧФ РФ — это бывшие украинские корабли, которые после аннексии Крыма Россия обещала вернуть Киеву «после прекращения военных действий в Донбассе».

В «КіберБорошно» утверждают, что все находившиеся в бухте на момент атак большие десантные корабли проекта 775 получили повреждения. Единственным исключением стал корабль «Минск», который, по данным проекта, уже не является боеспособным после серьезных повреждений, полученных в 2023 году в результате удара ракетами Storm Shadow.

Независимого подтверждения этих данных на момент публикации нет.

