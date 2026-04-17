Пограничники могут досматривать гаджеты и штрафовать за отказ их предоставить, но требовать разблокировки они не вправе — юристы

Аккаунт, предположительно, связанный с представительством Министерства труда Таджикистана в России, опубликовал сообщение о якобы новых правилах пересечения границы. Там со ссылкой на некое подтверждение от ФСБ говорится, что российские пограничники имеют право проверять электронные устройства — мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Также в публикации утверждается, что отказ предоставить гаджет может повлечь штраф от 5 тысяч до 7 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Более того, в публикации этого же аккаунта «Предминтруда РТ в РФ» сообщается, что отказ добровольно разблокировать и предоставить устройство для проверки якобы может быть расценен как неповиновение законному требованию должностного лица, что влечет правовые последствия.

Ранее ряд российских СМИ (1, 2) опубликовали сообщения о том, что «вступили в силу» изменения в закон «О Государственной границе», которые дают пограничникам право досматривать электронные носители информации. Отказ от предоставления гаджета в публикациях трактуется как нарушение по статье 18.7 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы.

Что говорят юристы и адовкаты

Закон «О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона „О Государственной границе Российской Федерации“ и федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“», который цитируют СМИ, уточняет полномочия пограничников: они могут останавливать транспорт, досматривать грузы и осматривать вещи у пересекающих границу. То есть пограничников действительно наделили правом требовать к досмотру все вещи. Эти изменения вступили в силу еще в июле 2025 года, а не сейчас.

Чего точно нет в законе — силовики не имеют права требовать разблокировать устройство и предоставить им доступ к данным, отметил в разговоре с The Insider глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек. Право на тайну переписки закреплено Конституцией России. В реальности нельзя исключать, что за отказ разблокировать устройство могут последовать задержания или попытки привлечения к ответственности, однако прямых правовых оснований для этого в действующем законодательстве нет.

«Сотрудники ФСБ действительно получили право требовать технику для осмотра на границе, отказ ее предоставить теперь официально грозит рисками административного наказания (известно множество случаев фальсификации дел об административных правонарушениях за отказ показать телефон или просто потому, что вы не понравились), — пояснил The Insider юрист „Первого отдела“ Евгений Смирнов. — Но должен ли человек представлять для осмотра разблокированную технику? Конституция гарантирует ряд прав — среди них право на тайну связи, личную и семейную тайны. Именно их в изобилии хранится у каждого на телефоне. Соответственно, Конституция на бумаге защищает содержимое нашей техники от посторонних глаз — никакой закон не вправе обязать человека сообщать пароль для доступа к содержимому телефона, это можно сделать только добровольно. Но всё это лишь на бумаге, на практике крайне рекомендую не пересекать границу с устройствами, которыми вы пользуетесь постоянно».

Адвокат Андрей Федорков в комментарии The Insider также отметил, что изменения вступили в силу еще 23 июля 2025 года на основании Федерального закона № 257-ФЗ. Конкретно об электронных устройствах в этой норме ничего не сказано, однако формально они подпадают под понятие «вещей и предметов», отмечает эксперт.

«И, как это часто бывает в правоприменительной практике, норме закона стали придавать толкование, противоречащее Конституции, охраняющей тайну переписки, личной жизни и прочие права, затрагиваемые в связи с подобными осмотрами. Полагаю, что в случае отказа от предоставления электронных устройств с большой долей вероятности возможно вменение ст. 18.7 КоАП РФ (штраф от 5 тысяч до 7 тысяч рублей или административный арест до 15 суток). Вместе с тем тут также возможны нюансы — в зависимости от конкретной ситуации. Если человек откажется предоставить мобильный телефон, ноутбук, иной гаджет для осмотра, то риски административного наказания могут быть весьма высокими. Однако, учитывая, что доступ к большинству электронных устройств защищен паролем и человек может просто его забыть, правомерно ли это трактовать как „неповиновение законному распоряжению“ сотрудника пограничной службы? На мой взгляд, нет, потому что в такой ситуации состав „неповиновения“ отсутствует, поскольку административным правонарушением является виновное действие или бездействие. Но как именно будет складываться практика, станет известно только со временем. В любом случае, всем пересекающим государственную границу России следует учитывать высокую вероятность осмотра содержимого их электронных устройств (де-факто осуществляемого уже давно) и тщательно оценивать все связанные с этим риски».

Сотрудничающая с «ОВД-Инфо» адвокат Валерия Ветошкина также указывает на то, что Конституцией РФ гарантированы и право на тайну переписки, и неприкосновенность частной жизни.

«Интересно, конечно, что подобные трактовки приходят в ответ представительству Минтруда Таджикистана в России. <...> Сотрудники ФСБ (которая охраняет границу) и раньше требовали у некоторых на границе показать содержимое телефона, несмотря на конституционные гарантии. То есть это не новая практика».

Адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов замечает:

«Норма не новая, она появилась летом прошлого года. То, что ФСБ постоянно увеличивает свои полномочия, — мы об этом знаем. Они постоянно расширяют свой профильный закон. У ФСБ полномочия уже настолько широкие, что даже есть подпункты с русским алфавитом — и причем они все уже использованы. Вносятся поправки, и некоторые буквы несколько раз дублируются».

Павлов считает, что новая серия публикаций в СМИ связана с тем, что, вероятно, на границе кто-то из граждан Таджикистана постоянно сталкивался с проблемой — при прохождении границы у него требовали телефон. Человек пытался пожаловаться в Минтруда, тот отправил запрос в ФСБ, и получили ответ о том, что ФСБ имеет право досматривать устройства, а если кто-то будет препятствовать этому, то может получить административную ответственность — вплоть до административного ареста до 15 суток.