Украина не может помочь разблокировать Ормузский пролив вопреки заявлениям Зеленского — военные эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может помочь США в разблокировании Ормузского пролива. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF 15 апреля.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря», — сказал Зеленский (его цитирует немецкое издание Die Welt).

При этом, по словам украинского президента, Вашингтон не обращался к Киеву с запросом о помощи.

В интервью он также выразил недовольство тем, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины и влияет на поставки вооружений. По его словам, ключевые переговорщики от США — спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер — не уделяют достаточно времени украинскому направлению.

Ранее Зеленский уже предлагал помощь США в регионе. 6 марта он говорил о готовности Киева участвовать в защите американских военных баз на Ближнем Востоке, 30 марта предлагал помочь разблокировать Ормузкий пролив.



Как напоминает Politico, в 2023 году Россия заблокировала экспорт украинского зерна, однако Украине удалось потопить значительную часть российского Черноморского флота и отодвинуть российские силы от своих вод. Несмотря на продолжающиеся удары России по портам Одесской области, туда ежемесячно заходят около 200 грузовых судов, сообщил в разговоре с изданием глава мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. По его словам, Украине удалось создать сложную систему защиты грузовых судов от всех видов угроз на морском маршруте. Ключевую роль сыграли морские дроны.



Однако, по словам опрошенных The Insider военных экспертов, украинский опыт в Черном море мало применим к ситуации в Ормузском проливе. Давид Гендельман указывает, что в Ормузе стоит совсем другая задача, другие условия и средства противника:

«Украинский опыт в Черном море заключается в морских и воздушных атаках на корабли и базы Черноморского флота РФ с применением БПЛА и безэкипажных катеров. <...> В Ормузском проливе основная задача на данный момент не состоит в потоплении кораблей противника: большинство крупных иранских кораблей уже потоплено американцами, а против мелких катеров у украинских средств нет преимуществ, при обнаружении американцы могут их топить сами. (Конкретно сейчас — прекращение огня, но при возобновлении могут.) Аналогично и поражение береговых объектов — США имеют достаточно своих средств. Иран осуществляет блокаду прежде всего ракетными и беспилотными ударами по судам — частично украинские дроны-перехватчики могут помочь в противодействии, но это не что-то принципиальное. И в вопросе разминирования у украинцев нет чего-то, чего США не имеют. Итого, при желании сторон украинцы могут поучаствовать, но, в отличие от других тем, здесь у них нет какого-то серьезного преимущества, которое можно привнести».

Схожего мнения придерживается и Давид Шарп, который говорит, что у Украины нет ни достаточного количества сил, ни подходящего опыта:

«Я не вижу, как Украина, кроме как символически, может помочь в условной военной операции США по разблокированию Ормузского пролива. Это очень масштабные действия авиации над побережьем Ирана, над самим проливом, над Персидским заливом, вероятно десантные и амфибийные операции по захвату островов. Это комплексная, масштабная и длительная операция. Украина не может прислать силы, которые были бы дополнительным козырем в этой американской операции, потому что сил особых нет.



Что касается опыта с Черным морем, то, на мой взгляд, этот опыт практически нерелевантен для ситуации в Ормузском проливе. Дело в том, что опыт в Черном море подразумевал нанести потери российскому флоту и отогнать его из части акватории, что было успешно сделано. Примерно в том духе, как это пытается сделать Иран. Изначально Иран сделал ставку на противокорабельные береговые ракетные комплексы, то есть безэкипажные катера, причем довольно давно. Эти средства являются главной угрозой для судоходства в Персидском заливе, в Ормузском проливе и даже в Оманском заливе. Поэтому нужно противостоять этим средствам, как правило, находящимся на берегу. Какой у Украины здесь опыт? Мы сами понимаем, что никакого, тем более того, который можно было бы передать американцам».

Ормузский пролив перекрыт Ираном с начала марта, когда Израиль и США начали совместную операцию против него. 14 апреля американские военные объявили о начале морской блокады Ирана. Штаты заявили, что будут перехватывать суда, если те выходили из иранских портов или заходили в них.