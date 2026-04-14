Путин исключил из комиссии по назначению судей Николая Тимошина. На его место назначен Владимир Попов

Владимир Путин подписал указ об исключении из Комиссии при президенте по назначению судей Николая Тимошина. Его место займет председатель Высшей квалификационной коллегии судей Владимир Попов. Документ опубликован на портале правовой информации.

4 марта этого года Тимошин был назначен на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по уголовным делам, до этого он с 2012 года возглавлял Высшую квалификационную коллегию судей. Попов занял место председателя ВККС только 6 апреля.

Это далеко не первые перестановки среди высшего судебного руководства после назначения на пост председателя Верховного суда бывшего генпрокурора Игоря Краснова.

В декабре новым главой Совета судей был назначен бывший председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. До этого с 2016 года пост председателя Совета судей РФ занимал Виктор Момотов. В конце сентября Генпрокуратура подала иск с требованием изъять у Момотова в пользу государства активы стоимостью 9 млрд рублей. В середине октября суд удовлетворил этот иск. Момотова тогда обвинили в использовании своего статуса для «крышевания» сети гостиниц, где оказывали секс-услуги.