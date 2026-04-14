Саратовское информагентство оштрафовали на 500 тысяч рублей за рецензию на сериал «Жаркое соперничество» о хоккеистах-геях

Суд в Саратове оштрафовал на 500 тысяч рублей местное информагентство «СаратовБизнесКонсалтинг» (СарБК) за «ЛГБТ-пропаганду». Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда, поводом стала опубликованная на сайте рецензия на канадский сериал «Жаркое соперничество» (Heated Rivalry). В настоящее время статья «Почему „Жаркое соперничество“ стал популярным?», опубликованная 6 февраля, удалена.

Второй административный протокол по той же статье составили в отношении директора по информационным технологиям СарБК Андрея Башкайкина. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Неназванная сотрудница СарБК подтвердила «Медиазоне», что протокол на информагентство был составлен из-за «безобидной рецензии» на сериал. «Сейчас есть некий сериал, который обсуждается активно. Статья просто с биржи ссылочной пришла. Она была опубликована недолгое время, но мы ее быстро убрали. Рецензия безобидная, каких полно в интернете», — рассказала журналистка.

Премьера «Жаркого соперничества» состоялась на стримингах Crave (Канада) и HBO Max (США) в ноябре 2025 года. Сериал основан на серии книг писательницы Рейчел Рид Game Changers и рассказывает о тайной любви двух хоккеистов: Ильи Розанова из России и канадца Шейна Холландера.