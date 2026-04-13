Блогера Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о выводе денег за рубеж

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Артёма Чекалина, бывшего мужа Валерии Чекалиной (Лерчек) к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей по делу о незаконном выводе из России в ОАЭ 250 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд признал его виновными в переводе денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Прокуратура требовала назначить ему 7,5 лет колонии. Суд сохранил арест, наложенный на его имущество и банковские счета.

Валерию и Артёма Чекалиных задержали в октябре 2024 года. По версии следствия, они незаконно перевели на счета фирмы в Объединённых Арабских Эмиратах деньги, полученные в качестве оплаты от участников фитнес-марафонов, тем самым уклоняясь от налогов. До этого на супругов несколько раз заводили дела по статьям о финансовых нарушениях. Первое касалось неуплаты 311 млн рублей налогов. Во втором речь шла об отмывании денег: по версии следствия, пара легализовала более 130 млн рублей, купив на них доллары и тем самым скрыв источник происхождения средств. Чекалины выплатили в бюджет более 600 млн рублей. Эти дела в итоге были закрыты.

В марте 2026 года последнее уголовное дело против Валерии Чекалиной было приостановлено до ее выздоровления: у нее диагностирован рак четвертой стадии с метастазами в легких. В суде Артём Чекалин просил назначить ему условный срок, ссылаясь на то, что из-за болезни бывшей жены трое их общих детей остаются на его попечении. Пара развелась в 2024 году.