Блогеру Валерии Чекалиной отменили домашний арест из-за состояния здоровья. У нее диагностирован рак

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приостановили, а ее саму освободили из-под домашнего ареста из-за того, что она болеет раком. Дело будет приостановлено до ее выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Гагаринского районного суда Москвы.

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артём Чекалин обвиняются в нелегальном выводе денег за пределы РФ (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Их обоих задержали в октябре позапрошлого года. По версии следствия, они незаконно перевели на счета фирмы в Объединённых Арабских Эмиратах 250 млн рублей, полученных в качестве оплаты от участников фитнес-марафонов. До этого на супругов несколько раз заводили дела по статьям о финансовых нарушениях. Первое касалось неуплаты 311 млн рублей налогов. Во втором речь шла об отмывании денег: по версии следствия, пара легализовала более 130 млн рублей, купив на них доллары и тем самым скрыв источник происхождения средств. Чекалины выплатили в бюджет более 600 млн рублей. Эти дела в итоге были закрыты.

В начале марта адвокат Валерии Чекалиной Олег Бадма-Халгаев со ссылкой на ее гражданского мужа сообщил, что у блогера диагностировали рак с метастазами в легких. Позднее врачи больницы имени Блохина разъяснили для суда, что у нее рак желудка четвертой стадии и она находится в состоянии средней тяжести. Адвокат Чекалиной Юлия Лисановская заявила, что с сегодняшнего дня ее подзащитная начала курс лучевой терапии.

