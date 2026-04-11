Роскосмос объявил акцию с фонариками ко Дню космонавтики

The Insider
Роскосмос объявил акцию «Время Гагарина», приуроченную к Неделе космоса и годовщине первого полета человека в космос. Россиянам предлагают зажечь «свою звезду» с помощью фонарика на смартфоне. Объявление появилось на официальной странице Роскосмоса во «ВКонтакте» и сопровождалось сгенерированной картинкой, на которой четырехпалые люди держат смартфоны с фонариками.

Согласно сообщению госкорпорации, участникам акции нужно включить фонарик или вспышку, поднять телефон вверх, посмотреть в небо и опубликовать фото с хештегами #ВремяГагарина и #ЗаЗвездами. В Роскосмосе заявили, что таким образом тысячи огней могут стать символом «единения мечтаний и стремлений».

Неделя космоса проходит в России по указу президента Владимира Путина и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Между тем миссия Artemis II, в ходе которой корабль Orion с четырьмя астронавтами совершил облет Луны, уже завершилась успешным возвращением экипажа на Землю. Это первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне.

