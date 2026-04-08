Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

3657

 

 

 

 

 

Новости

Политолог Олевич из пропагандистских шоу на НТВ вынужден был уехать из России из-за преследования ФСБ

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Американский гражданин Виктор Олевич, регулярно выступавший в роли эксперта-американиста на пропагандистских ток-шоу на НТВ, объявил в своем аккаунте в Facebook, что уехал из России под давлением ФСБ и обратился за помощью к властям США.

По словам Олевича, сотрудники ФСБ дважды приходили к нему домой в декабре и в начале февраля с прямыми угрозами. Он написал:

«Покинул территорию РФ под давлением Федеральной службы безопасности. Дважды — в декабре и в начале февраля — ко мне домой приходили с прямыми угрозами. Причины — отказ от сотрудничества, отказ от получения гражданства РФ. Давление оказывалось несмотря на то, что я располагаю информацией, чувствительной для государства».

В подтверждение Олевич опубликовал контакты троих предполагаемых сотрудников спецслужб, которые, по его утверждению, осуществляли это давление. С его слов, он находится в Греции и просит содействия у американских властей.

The Insider удалось подтвердить, что один из номеров действительно принадлежит Дмитрию Константиновичу Ушакову, сотруднику ФСБ. Еще один номер принадлежит Монаенкову Александру Евгеньевичу — бывшему волонтеру и единороссу, ныне заместителю главы управы по работе с населением района Строгино города Москвы.

На российском телевидении Олевич был известен как штатный комментатор по американской тематике. В 2021 году в одной из программ он рассказывал, что переехал из США в Россию, «вопреки материальным интересам». Еще в 2023 году авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм» написали на Олевича публичный донос — ему припомнили фразу «Победа — это скорейшее завершение спецоперации», расценив ее как предательство.

Уроженец Одессы 1978 года рождения, Виктор Олевич окончил отделение русистики Темпльского университета в Филадельфии и переехал в Москву в 2010 году. 

В 2023 году украинку Викторию Соколовскую, также участвовавшую в российских пропагандистских ток-шоу, подвергли уголовному преследованию, и она была вынуждена уехать из страны.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте