Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

365

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокуроры РФ и Казахстана подписали соглашения о возвращении похищенных активов и расширении сотрудничества военных прокуратур — «Ъ»

The Insider
Александр Гуцан (справа) и Берик Асылов. Фото: «Коммерсантъ»

Российский и казахстанский генпрокуроры Александр Гуцан и Берик Асылов подписали в Астане дополнительные протоколы к соглашению о сотрудничестве между ведомствами от 2009 года. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в одном из подписанных документов говорится о мероприятиях, направленных на «повышение эффективности розыска и возврата незаконно приобретенных активов, противодействия организованной преступности и оказания взаимной правовой помощи».

Согласно протоколу, Россия и Казахстан обязуются обмениваться информацией и документами, имеющими отношение к розыску похищенных активов, а также немедленно накладывать на них арест и разъяснять друг другу, какие нормы национальных законодательств лучше использовать, чтобы похищенное имущество вернулось, соответственно, в Россию или Казахстан.

Источники «Коммерсанта» пояснили, что соглашение, готовившееся несколько лет, особенно актуально сейчас, поскольку «в связи с определенной международной изоляцией [России] после начала СВО именно пограничные государства зачастую используются в качестве транзита для вывода средств».

Второй подписанный протокол расширяет сотрудничество между военными прокуратурами России и Казахстана. Отныне контакты будут поддерживаться не только на уровне главных военных надзорных органов, но и гарнизонных, а также пограничных прокуратур. По данным газеты, речь идет не только о борьбе с преступностью, но и об обмене «опытом работы по защите прав и свобод человека».

В период с января 2024-го по январь 2026 года российская Генпрокуратура рассмотрела 81 запрос из Казахстана о выдаче обвиняемых, удовлетворив 73 из них. Из 176 российских запросов Казахстан удовлетворил 136 и 15 оставил на рассмотрении. За тот же время Казахстан получил 225 запросов о правовой помощи по уголовным делам из России, из которых 180 были исполнены.
 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте