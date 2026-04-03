Поддержка войны в России упала до рекордного минимума, ее завершения хочет подавляющее большинство — опрос «Левада-центра»

Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Новый мартовский опрос «Левада-центра» зафиксировал рекордно низкую поддержку войны с Украиной: ее продолжения хотят лишь 24% россиян — вдвое меньше, чем в первые недели вторжения весной 2022 года, когда таких было около половины. Вместе с тем The Insider ранее писал о том, что опросам о поддержке войны и власти в условиях диктатуры не стоит доверять: они не позволяют точно оценить реальные общественные настроения, хотя в целом по ним можно осторожно оценивать динамику их изменения.

Переход к мирным переговорам сейчас поддерживают 64% граждан — один из наиболее высоких показателей за всё время с начала войны.

Поддержка действий российской армии в Украине тоже снижается: в марте 2026-го ее одобряют 72% опрошенных против примерно 80% год назад. Число тех, кто армию не поддерживает, выросло за этот период с 13% до 17%. Среди молодежи неодобрение достигает 30% — почти вдвое выше среднего по стране.

Война продолжает пользоваться поддержкой прежде всего среди старшего поколения: в группе 55+ ее одобряют до 80%, среди телезрителей — до 84%, среди тех, кто доволен Путиным, — 80%. В молодежной среде картина противоположная: 77% опрошенных до 25 лет выступают за переговоры, а среди аудитории YouTube и видеоблогов поддержка переговоров составляет 68–74%.

Растет и общее недовольство государственным курсом: доля считающих, что страна движется по неверному пути, поднялась с 16% год назад до 26% в марте 2026-го — максимум с июля 2023 года. Среди молодежи этот показатель достигает 32%, среди аудитории YouTube — до 50%. Одновременно доля тех, кто курс одобряет, сократилась с 67% осенью до 61%.

Усталость от войны как мотив пацифизма тоже становится всё более распространенной. Ее как причину называют уже 22% опрошенных, что в полтора раза больше, чем двумя годами ранее.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

