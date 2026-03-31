Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

662

 

 

 

 

 

Новости

Война изменила бездомных собак в Украине: они стали мельче и приспособились к минам — исследование

The Insider
Фото: Sergey Kozlov / EPA

Чем ближе к линии фронта в Украине, тем сильнее меняются бездомные собаки. В опасных районах они становятся меньше, быстрее и чаще живут стаями. По словам ученых, такие изменения помогают им выживать. На исследование обратило внимание издание Le Monde.

Исследование опубликовали в журнале Evolutionary Applications. Оно длилось более десяти месяцев, с 2023 по 2024 год. Ученые изучили 763 собаки в разных регионах страны. Многие животные оказались на улице после начала войны.

Работой руководила Мария Марцив из Львовского национального университета имени Ивана Франко. Также в исследовании участвовали специалисты из университетов Варшавы и Гданьска. Исследователи разделили территорию на три зоны: безопасную, обстреливаемую и зону боев. Они собирали данные с помощью волонтеров, ветеринаров и приютов.

Сложнее всего было работать на линии фронта. Там данные помогал собирать зоолог Игорь Дикий, который служит в армии. Военные фотографировали собак и, если было безопасно, брали образцы шерсти и слюны.

Ученые говорят, что война ускорила естественный отбор. Уже через два года появились заметные изменения: на передовой чаще встречаются небольшие собаки ростом до 40 см, с короткой шерстью и светло-коричневым окрасом.

Причины таких изменений простые: маленьким собакам нужно меньше еды, а с едой в зоне боев сложно; кроме того, они легче и реже подрываются на минах.

Изменился и их рацион. Некоторые собаки получают еду от военных, но это может быть опасно. Другие сами ищут пищу — охотятся или едят падаль. Были случаи, когда собаки питались человеческими останками.

Ученые отмечают, что такие исследования важны: они помогают понять, как война влияет на живую природу. По их словам, потери для биоразнообразия уже большие и могут стать еще серьезнее.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте