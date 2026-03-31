Российские власти в последнюю неделю года увеличили траты на судостроение в 145 раз. Счетная палата назвала это решение рискованным

Российские власти существенно увеличили расходы на поддержку судостроения в прошлом году: если изначально на это предусматривали бюджетные ассигнования в размере 135,5 млн рублей, то фактическая цифра оказалась в 145 раз больше. Это следует из доклада Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2025 год, обратил внимание The Insider.

Речь идет о федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности». Бюджет в 135,5 млн рублей на него был предусмотрен федеральным законом и сводной росписью на 1 декабря 2025 года.

На 1 января 2026-го этот показатель резко вырос. Он составил 19,6 млрд рублей — то есть увеличился в 144,8 раза. Фактическое исполнение расходов составило более 13960% от первоначально утвержденного объема финансирования, говорится в докладе.

Бóльшая часть дополнительных средств при этом была выделена именно в последние дни декабря. Составители отчета перечисляют:

субсидии на строительство судов рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке — 1,36 млрд рублей (24 декабря);

субсидии, связанные со строительством рыбопромысловых судов, — 5,5 млрд рублей (26 декабря);

взнос в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) — 12,6 млрд рублей (29 декабря).

Счетная палата при этом отмечает, что внесение корректировок в последнюю неделю финансового года создает риски — например, риски увеличения задолженностей по некоторым из статей бюджета.

Еще в начале прошлого года ОСК утвердила план работ до 2036 года, который предусматривал строительство порядка 2300 гражданских судов. С 2011 по 2022 год российские верфи построили только 201 гражданское судно.

Счетная палата уточняет, что дополнительные средства были выделены из резервного фонда правительства. Средства в этот фонд поступают, в частности, из остатков финансирования по другим проектам, объясняет The Insider экономист Сергей Алексашенко:

«В течение года Минфин смотрит за тем, кто из получателей может не успеть освоить бюджетные деньги — затягивается стройка, незапланированные события и так далее. Если он такое видит, то правительственная комиссия принимает решение сократить расходы по этой статье. После этого она решает, куда эти деньги направить».

В случае с дополнительным финансированием для ОСК, как отмечает Алексашенко, это объясняется тем, что компания в 2023 году перешла под управление ВТБ: «Там большие долги и текущие убытки, поэтому ОСК/ВТБ — один из тех субъектов, кто постоянно просит денег. Почему им дали столько, ответить невозможно. Так же как невозможно сказать, кому из тех, кто просил, не дали».