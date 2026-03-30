Зеленский объявил о соглашениях с Ближним Востоком — Иран и прокремлевские СМИ начали пугать «ловушкой»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей о стратегическом сотрудничестве со странами Ближнего Востока по итогам своего визита в регион. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов. 

По его словам, Украина провела переговоры в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании, а также продолжает контакты с другими государствами. В регионе остается секретарь СНБО Рустем Умеров, запланированы дополнительные встречи. Зеленский назвал достигнутые договоренности историческими и подчеркнул, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, в том числе в сфере военных технологий.

«Мы договариваемся о стратегическом: уже достигнуты договоренности о стратегическом сотрудничестве как в сфере miltech, так и в других направлениях. Речь идет о соглашениях сроком на десятилетия. Это взаимная помощь», — заявил он.

Президент отметил, что Украина заинтересована в усилении противоракетной обороны, а также в сотрудничестве по вопросам энергетики и поставок топлива.

На этом фоне прокремлевские СМИ отреагировали на заявления Киева резко негативно. В частности, РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи сообщило, что Тегеран рассчитывает, что страны региона «не попадут в ловушку» предложений Украины.

По словам Багаи, попытки увязать украинский конфликт с ситуацией на Ближнем Востоке являются ошибкой, а сам визит Зеленского в регион якобы направлен на то, чтобы обобрать страны Персидского залива.

Ранее Зеленский предлагал США и их союзникам помощь в перехвате иранских беспилотников, опираясь на украинский опыт. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам такая помощь не нужна. В интервью NBC News он отметил, что США способны справиться самостоятельно, и добавил, что не рассматривают Украину как партнера по этому направлению.

Сам Зеленский, комментируя эти заявления, подчеркнул, что «риторика — это риторика», добавив, что для Украины важнее практическая работа и понимание собственных задач.

