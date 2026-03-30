Только 13 регионов РФ достигли показателя в 90% по уровню цифровизации и внедрению российского ПО

Всего 13 российских регионов, не считая Москвы, выполнили бóльшую часть задач по цифровой трансформации — одного из нацпроектов правительства, который предусматривает активное внедрение IT-решений и поддержку отечественного ПО по всей России. Это следует из презентации, опубликованной в официальном Telegram-канале правительства Кировской области, обратил внимание The Insider.

Приграничные регионы — на первом месте, «новые территории» — в антилидерах

Один из опубликованных слайдов озаглавлен как «Рейтинг регионов по выполнению мероприятий цифровой трансформации за февраль 2026 года». Он представляет собой схематичную карту субъектов РФ, где зеленым цветом отмечены те, где уровень цифровизации превышает 90%.

Таких регионов всего 13. Первое место делят между собой Курская, Белгородская и Липецкая области (100%), на втором — Калужская, Смоленская, Ленинградская, Томская и Кировская области, Сахалин, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (93,33%). На третьем месте — Московская область с рейтингом в 92,86%.