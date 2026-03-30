Только 13 регионов РФ достигли показателя в 90% по уровню цифровизации и внедрению российского ПО

Всего 13 российских регионов, не считая Москвы, выполнили бóльшую часть задач по цифровой трансформации — одного из нацпроектов правительства, который предусматривает активное внедрение IT-решений и поддержку отечественного ПО по всей России. Это следует из презентации, опубликованной в официальном Telegram-канале правительства Кировской области, обратил внимание The Insider.
Приграничные регионы — на первом месте, «новые территории» — в антилидерах
Один из опубликованных слайдов озаглавлен как «Рейтинг регионов по выполнению мероприятий цифровой трансформации за февраль 2026 года». Он представляет собой схематичную карту субъектов РФ, где зеленым цветом отмечены те, где уровень цифровизации превышает 90%.
Таких регионов всего 13. Первое место делят между собой Курская, Белгородская и Липецкая области (100%), на втором — Калужская, Смоленская, Ленинградская, Томская и Кировская области, Сахалин, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (93,33%). На третьем месте — Московская область с рейтингом в 92,86%.
Антилидерами рейтинга стали так называемые «новые территории» — окупированные Луганская и Херсонская области (33,33%). Следом идут Запорожская область, Еврейский автономный округ и Карачаево-Черкессия (46,67%), чуть выше показатели — у Ингушетии и «ДНР» (53,33%). Москва в этом рейтинге не учитывается.
Что именно послужило основой для составления этого рейтинга, не уточняется. Существует, однако, аналогичный топ по итогам 2025-го, о котором в середине марта этого года отчитывалось российское правительство (1, 2).
В нем учитывалось 18 ключевых показателей. В пресс-релизе Аппарата правительства уточнялось, что они «охватывают такие направления, как предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, импортозамещение цифровых решений и обеспечение кибербезопасности». Среди наиболее важных критериев называли доступность цифровых услуг для жителей отдаленных населенных пунктов.
«Ключевым критерием качества этой работы для нас выступают не формальные отчеты, а конкретные результаты для граждан и бизнеса. При формировании рейтинга цифровой трансформации мы в первую очередь оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни людей, делают ее комфортнее и безопаснее», — говорил тогда руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко, курирующий цифровизацию.
Лидером в цифровизации по итогам 2025 года признали Белгородскую область, второе место разделили Сахалин, ХМАО и Челябинская область, третье занял Татарстан. В пресс-релизе правительства также уточнялось, что в рейтинге не учитывается Москва.
Цифровое развитие регионов: от систем распознавания лиц до онлайн-госуслуг
Российские власти называют цифровую трансформацию одной из национальных целей развития страны до 2030 года. Это одно из направлений политики, которое предусматривает более широкое внедрение IT-решений в различные сферы: от госуправления до повседневных услуг.
Например, другие слайды презентации, которую публикует правительство Кировской области, посвящены внедрению отечественного ПО и ИИ в транспортной отрасли и сфере безопасности, а также использованию национального мессенджера Max: созданию информационных каналов и общедомовых чатов.
На этом фоне разработчик отечественной ОС и других решений для «цифровой трансформации» государственных органов Softline отчитался о 10-процентном росте оборота до 132 246 миллиарда рублей, из которых треть приходится на продажу собственных решений компании.
Как отмечало издание РБК, уровень цифровизации региона зависит в первую очередь от качества инфраструктуры связи, квалифицированных специалистов и уровня финансирования. Самые большие затраты на информационно-коммуникационные технологии в прошлом году были у Москвы — около 156 млрд рублей.
Такой объем финансирования и активное внедрение IT-решений — включая, например, системы распознавания лиц, — делает столицу абсолютным лидером по цифровизации среди регионов РФ. Технологический разрыв между регионами же пока сохраняется: стабильный высокоскоростной интернет по данным на 2025 год покрывал лишь 70% территории РФ.
Цифровая трансформация реализуется посредством нацпроекта «Экономика данных». Среди последних новостей проекта, перечисленных на его сайте, — появление высокоскоростного интернета в поселке Вологодской области и чат-бота «по вопросам службы в зоне СВО» в Красноярском крае.