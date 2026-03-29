«Он не думал, что будет целовать мою задницу» — Трамп о наследном принце Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде ибн Салмане во время выступления на инвестиционном форуме. По словам Трампа, принц «не думал, что ему придется целовать задницу» президента США. Видео выступления опубликовало The Economic Times.

Во время выступления Трамп сначала рассказал о личных встречах с королем Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, а затем переключился на Мухаммеда бен Сальмана. По его словам, наследный принц во время их недавней встречи признался, что Эр-Рияд недооценивал США.

«Он и не думал, что это произойдет. Он и не думал, что будет целовать меня в задницу, правда не думал. Он полагал, что я буду просто очередным американским президентом-неудачником, при котором страна катится под откос. Но теперь ему приходится быть со мной милым. Вы передайте ему, что ему лучше быть со мной милым, он обязан им быть!» — сказал Трамп.



Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Во время выступления Трамп также подвел предварительные итоги военной кампании против Ирана и раскритиковал страны НАТО за отказ помогать в войне.

Ранее Трамп в своих высказываниях уже подчеркивал, что саудовская монархия держится на американской военной защите и поэтому вынуждена быть лояльной к США.