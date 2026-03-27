Ученые обнаружили в европейском янтаре вымерший вид сенокосцев, чьи ближайшие родственники сегодня живут только в Азии и Америке

В янтаре из Балтийского региона и украинского месторождения в Ровно ученые обнаружили двух сенокосцев эпохи эоцена — они оказались первыми ископаемыми представителями подсемейства Ortholasmatinae, найденными на территории Европы. Находка описывается в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Оба экземпляра — самец из балтийского янтаря и, по всей видимости, самка из ровенского — относятся к одному и тому же прежде неизвестному виду, который исследователи назвали Balticolasma wunderlichi в честь немецкого арахнолога Йорга Вундерлиха. Возраст находок — около 34–38 млн лет. Для детального изучения строения самца ученые впервые применили синхротронную компьютерную томографию.

На сегодняшний день никаких родственников Balticolasma wunderlichi в Европе и Центральной Азии не существует. Все современные представители подсемейства живут либо в Восточной и Юго-Восточной Азии, либо в Северной и Центральной Америке. Европейская ветвь этой группы на каком-то этапе полностью вымерла.

По ряду признаков ископаемый вид ближе к современным азиатским родственникам, чем к американским. Это согласуется с гипотезой о том, что всё подсемейство изначально развилось в Старом Свете. Авторы исследования предполагают, что в далеком прошлом эти паукообразные были широко распространены по всей Голарктике — от Европы до Америки через Азию — и лишь постепенно исчезли с большей части своего ареала обитания из-за климатических изменений, наступивших после эпохи эоцена.

Морфология находки также позволяет выяснить некоторые подробности образа жизни этих существ: тело у них было относительно чистым, без налипшей грязи, что указывает на активный и подвижный образ жизни на открытых участках, а не в сырой лесной подстилке. Характерный «капюшон» над передней частью тела — типичная черта подсемейства — у балтийского вида имел более простую и компактную форму, чем у большинства ныне живущих сородичей.

Находка закрывает географический разрыв между азиатскими и американскими популяциями Ortholasmatinae и впервые дает исследователям надежную точку отсчета для датировки эволюционного дерева этой группы сенокосцев. Как пишут авторы, новые ископаемые находки из других источников помогут еще точнее восстановить историю подсемейства.

