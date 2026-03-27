В Ереване прошли похороны убитой Айшат Баймурадовой

В Ереване 27 марта состоялось прощание с убитой Айшат Баймурадовой. Как объявлялось ранее, церемония должна была пройти у морга больницы Гераци, однако гражданской панихиды не состоялось.

У морга собрались несколько десятков человек. По данным корреспондента The Insider, гроб вынесли мужчины в черном, предположительно сотрудники ритуальных служб, и сразу погрузили его в автомобиль. Это происходило на заднем дворе, поэтому присутствующие могли наблюдать происходящее только издалека.