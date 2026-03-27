Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

756

 

 

 

 

 

Новости

В Ереване прошли похороны убитой Айшат Баймурадовой

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Ереване 27 марта состоялось прощание с убитой Айшат Баймурадовой. Как объявлялось ранее, церемония должна была пройти у морга больницы Гераци, однако гражданской панихиды не состоялось.

У морга собрались несколько десятков человек. По данным корреспондента The Insider, гроб вынесли мужчины в черном, предположительно сотрудники ритуальных служб, и сразу погрузили его в автомобиль. Это происходило на заднем дворе, поэтому присутствующие могли наблюдать происходящее только издалека.

Изображение из галереи
Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3
Миниатюра 4
Миниатюра 5

На табличке, установленной у могилы, была допущена ошибка: вместо фамилии Баймурадова, которая указана в документах, была написана фамилия Алиханова. По всей видимости, это ошибка, связанная с именем отца Айшат — Алихан. Табличка временная.

В кризисной группе СК SOS отметили, что установка надгробия будет возложена на близких и неравнодушных людей и организация намерена заняться этим. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте