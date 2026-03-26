Суд в Тюмени оштрафовал за «дискредитацию армии» женщину, заявившую об «о***нном выхлопе» от отправки мужа на войну

The Insider
Иллюстрация к материалу

Ленинский районный суд Тюмени 12 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Анастасию Алонцеву по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). На решение суда обратила внимание «Медиазона». 

Поводом для штрафа стал прямой эфир Алонцевой в соцсети «ВКонтакте», где она в грубой форме рассказала о выгодах, которые можно получить в случае ухода супруга на войну и его гибели:

«Считайте, какой выхлоп о****ный: детский сад — льготы, школа — льготы, ежемесячная выплата как жене военнослужащего. Б***ь, мы вообще заживем н***й, на моря поедем. А потом, короче, его там убьют, тьфу-тьфу-тьфу. Дом, не знаю, купим». При этом Алонцева размышляла о том, чтобы отправить на войну своего партнера, предварительно «записав на него детей». 

В протоколе ее действия описаны полицейскими следующим образом: «Девушка славянской внешности (россиянка) со смехом высказывается о том, как можно обогатиться на военнослужащем, если выйти за него замуж и отправить на Специальную военную операцию». 

На суде Алонцева признала вину и заявила, что высказала свое мнение «сгоряча». С ее слов, она удалила запись эфира, но продолжает получать негативные комментарии. 

О том, что подобный образ мыслей отнюдь не является исключительным, свидетельствует хотя бы тот факт, что за последний год в Госдуму было внесено как минимум два законопроекта, призванных защитить военнослужащих от так называемых черных вдов: женщин, которые выходят замуж за участников войны или желающих подписать контракт с Минобороны ради денежных выплат. В декабре прошлого года ЛДПР предложила наказывать таких женщин за заключение фиктивных браков с военными, а в феврале 2026 года депутаты фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов выступили с инициативой позволить родителям погибших военных требовать признания брака их ребенка фиктивным в течение полугода после гибели. 

