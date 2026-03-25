Более 1000 российских школ привлекли к производству снаряжения для военных — «Верстка»

Школьницы гимназии № 5 г. Морозовска плетут маскировочные сети. Фото: МБОУ «Гимназия № 5 г. Морозовска» / ВКонтакте

Как минимум 1017 школ в 77 регионах России отчитались о привлечении детей к работе над снаряжением для участников войны против Украины, обнаружили издание «Вёрстка» и проект «Не норма».

На уроках труда учащиеся изготовили не менее 57 наименований различного прикладного снаряжения для солдат, в том числе экипировку и маскировку, принадлежности для гигиены и сна, а также медицинские изделия. Как утверждают авторы расследования, отказаться от участия нельзя, поскольку занятия входят в обязательную часть учебной программы. При этом работа не оплачивается.

Больше всего публикаций с отчетом о проделанной работе разместили школы в Башкортостане, Татарстане и Красноярском крае. Количество таких постов растет каждый учебный год, отмечается в тексте. С 1 сентября 2024 года предмет «Труд» стал обязательным во всех школах России. Для учащихся 1–4-х и 8–9-х классов он проводится один раз в неделю, для 5–7-х классов — дважды.

Ранее The Insider рассказывал о том, как власти вовлекают сотни тысяч российских школьников в связанные с Минобороны программы, которые замаскированы под образовательные кружки. За участие детям дают дополнительные баллы по ЕГЭ и обещают карьеру в госкорпорациях. Студенты, преподаватели и юристы также рассказали The Insider о том, как вузы «охотятся» на студентов и можно ли защититься от давления и вербовки.

