Парламент Якутии досрочно лишил мандата признанного «иноагентом» депутата Александра Иванова

Депутаты Ил Тумэна (Госсобрания) Республики Саха проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата-«иноагента» Александра Иванова. Об этом сообщается на сайте парламента региона. В конце февраля Иванов попал в перечень «иностранных агентов» российского Минюста.

Местное издание 14News уточняет, что решение поддержали 53 депутата, против проголосовали двое, еще трое воздержались.

В самом Госсобрании Республики заявили, что лицо, которое «находится под иностранным влиянием», не может быть во власти. Такое мнение высказал зампредседателя Ил Тумэна Афанасий Владимиров. Сам Иванов накануне при этом рассказывал, что его отказались пустить на заседание.

В конце февраля якутский парламент просил прокуратуру, Минюст и МВД проверить высказывания Иванова о притеснении народа саха и «необходимости сделать „свободу воли“ идеологией народа». Новость об этом появилась 25 февраля. Спустя два дня, 27 февраля, Иванова включили в реестр «иностранных агентов».

В своих соцсетях депутат после этого говорил, что такое решение было для него «неожиданным, но прогнозируемым».