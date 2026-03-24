Суд отправил в колонию на сроки меньше трех лет участников перестрелки у офиса Wildberries

Пресненский районный суд Москвы вынес приговоры участникам перестрелки у офиса компании Wildberries. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, Джабраили Умаев и Мурад Мажиев получили 1 год 7 месяцев в колонии строгого режима, а Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин — 2 года 4 месяца колонии общего режима. 

Все признаны виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213) и в самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ), а Магомедхалилов и Мажиев — еще и в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По подсчетам «МК», с учетом проведенного в СИЗО времени, осужденные должны выйти на свободу уже через месяц. Гибель в результате перестрелки двух человек никому из осужденных не инкриминировали. Всего по делу о перестрелке проходили около 30 человек. Многие из них избежали наказания, подписав контракт с Минобороны. 

Перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября 2024 года и стала кульминацией скандала, связанного с разделом компании Wildberries между сооснователями — Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким, которые состояли в браке, а в 2024 году решили развестись. Тогда Бакальчук вместе с несколькими вооруженными людьми пришел к дверям офиса компании. После этого между ними и охраной фирмы завязалась перестрелка, в которой погибли два охранника.

Бакальчук утверждал, что прибыл на «мирную встречу» для урегулирования вопроса о выплатах сотрудникам его компании «ВБ-Девелопмент» и об аудите слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, а его «команда» якобы стала жертвой провокации. В то же время есть видеосвидетельство того, как «команда» бьет стеклянные стены офиса, чтобы прорваться внутрь. Владислав Бакальчук был задержан, но уже через день его отпустили. В итоге Wildberries полностью отошел Татьяне Ким, а Бакальчука суд обязал выплатить ей компенсацию в 217 млн рублей.

