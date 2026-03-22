В Литве отменили концерты экс-участника Modern Talking Дитера Болена. В своих интервью он призывал Германию к сближению с Россией

В Литве отменили запланированные концерты бывшего участника немецкого дуэта Modern Talking. Как сообщает общественное радио и телевидение Литвы (LRT), выступления 72-летнего певца и его проекта Blue System должны были состояться в ноябре в Клайпеде и Каунасе.

Дистрибьюторы подтвердили LRT, что билеты на эти концерты продаваться не будут. «Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сообщил представитель арены «Жальгирис», где должен был состояться концерт Болена.

Причина отмены официально не называется, но может быть связана с недавними интервью музыканта, отмечает LRT. В этих интервью Болен, в частности, критиковал власти Германии за охлаждение отношений с Россией и призывал покупать у Москвы энергоресурсы. Он также говорил, что Россия и Германия вместе были бы «идеальной командой» и что у Украины «нет шансов» против РФ. В прошлом Болен критиковал введение санкций против Москвы.

Ранее на этой неделе стало известно, что отменяется концерт хорватского виолончелиста Степана Хаузера, который должен был состояться в августе в Вильнюсе. Это произошло после того, как музыкант в рамках своего проекта «Музыка объединяет мир» опубликовал в Instagram видео, где он исполняет на виолончели «Калинку» на фоне Кремля и российского флага. На следующий день Хаузер опубликовал видео с украинской песней «Ти ж мене підманула».