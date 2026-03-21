В США растут опасения за безопасность чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведывательные сводки.

По данным источников, существует риск атак со стороны экстремистов и преступных групп. В документах также говорится о возможных ударах по транспортной инфраструктуре и массовых беспорядках на фоне миграционной политики президента Дональда Трампа.

Чемпионат мира пройдет в июне и июле в США, Канаде и Мексике. На фоне войны с Ираном американские силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности.

При этом около 625 млн долларов, выделенных на безопасность турнира, долгое время не поступали. Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) планировало распределить средства до конца января, но фактически сделало это только в марте.

Эксперты отмечают, что времени на подготовку остается мало. Закупка оборудования и внедрение мер безопасности обычно занимает несколько месяцев.

В разведывательных отчетах также упоминаются угрозы атак на железнодорожную инфраструктуру и рост экстремистской активности. Отдельно отмечается риск протестов и стихийных акций.

Дополнительные опасения вызывает ужесточение миграционной политики США. С начала 2025 года усилились рейды против мигрантов и ограничения на въезд для граждан ряда стран, включая Иран.

Особое внимание уделяется фан-зонам — открытым площадкам для просмотра матчей. В штате Нью-Джерси отказались от проведения крупного фан-фестиваля, заменив его на несколько меньших мероприятий.

Местные власти предупреждают о высокой нагрузке на правоохранительные органы. В Конгрессе отмечают, что регионам необходимо срочно получить все предусмотренные средства для обеспечения безопасности турнира.

