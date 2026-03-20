Россия наращивает перевалку нефтепродуктов «борт-к-борту» на фоне санкций и морозов. Ослабевает контроль, растут риски разлива — CREA

Россия увеличила экспорт нефтепродуктов через перевалку «борт-к-борту» из-за западных санкций и суровой зимней погоды, которая привела к нехватке подходящих танкеров. Об этом Reuters сообщили трейдеры, данные подтверждает LSEG.

Такая схема позволяет танкерам ледового класса выполнять короткие рейсы из российских портов, передавая груз другим судам в Средиземном море и Атлантике. Уже они доставляют продукцию в Азию. Это помогает сократить маршруты и справиться с дефицитом судов. После введения эмбарго ЕС в 2023 году страны Азии стали основным направлением экспорта российских нефтепродуктов.

Ситуацию усугубили сильные морозы в начале 2026 года. В Балтийском море ужесточили правила: танкерам без ледового класса запретили заходить в российские порты, а судам Ice1 – Ice2 предписали сопровождение ледоколами.

На этом фоне трейдеры всё чаще используют перевалку «борт-к-борту». По данным LSEG, в январе два танкера с 240 тысячами тонн нафты из Усть-Луги перегружали груз у Порт-Саида и у побережья Того, после чего он был доставлен в Сингапур. В феврале такие операции начали проводить и у берегов Марокко. Их объем превысил 200 тысяч тонн. В марте еще два танкера направились на перевалку у итальянского порта Аугуста.

Эксперты предупреждают о росте рисков при использовании такой схемы.

Перевалка «борт-к-борту» не новое явление, однако то, как она всё чаще используется сейчас, — в более плохих погодных условиях и нередко для сокрытия происхождения санкционной нефти — существенно повышает экологические риски, рассказал The Insider Айзек Леви, ведущий специалист по Европе и России и эксперт по «теневому флоту» Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Мы наблюдаем наложение экологических, технических и юридических угроз: растет вероятность разливов и столкновений, ослабевает контроль, увеличивается риск нарушения санкций. То, что раньше было контролируемой логистической операцией, всё больше превращается в обходную схему — и именно в этом заключается основная опасность».

В 2020 году Минприроды предлагало запретить перевалку нефти с судна на судно для снижения числа рисков. Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Кобылкин тогда направил Владимиру Путину — последний поставил на письме визу «согласен».

Чиновник тогда обосновал свое предложение данными о более чем 600 чрезвычайных ситуациях только в акватории Чёрного моря, включающих в себя разливы нефтепродуктов, гибель биоресурсов или попадание химических веществ в воду (в письме не уточняется, за какой период произошли все эти инциденты).

Особенную опасность глава Минприроды увидел в рейдовой перевалке с крупнотоннажных нефтяных танкеров. «В случае возникновения нештатной ситуации с крупным нефтяным танкером ущерб, причиненный морю и прибрежной зоне, невосполним».