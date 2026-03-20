В Шотландии задержали двух человек, пытавшихся попасть на базу атомных подлодок. Один из задержанных, вероятно, гражданин Ирана

В Шотландии полиция задержала мужчину и женщину, которые пытались попасть на базу атомных подводных лодок Фаслейн — объект на территории военно-морской базы Клайд (места базирования британских сил ядерного сдерживания). Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня. 34-летний мужчина и 31-летняя женщина попросили разрешения войти на один из самых секретных военных объектов Великобритании. На базе размещены подводные лодки с ядерными ракетами Trident, и она закрыта для посещения.

На объект их не пустили. Позже их задержали сотрудники полиции, поскольку они оставались рядом и вели себя подозрительно. По информации источников, мужчина является гражданином Ирана, гражданство женщины пока не установлено. Мотивы задержанных неизвестны.

Власти пока не считают произошедшее серьезной угрозой. В то же время не исключается, что это могла быть попытка шпионажа. В Великобритании в последнее время усилилось внимание к возможным угрозам, связанным с Ираном.

В полиции сообщили, что задержанные находятся под стражей, расследование продолжается. Представители Королевского флота отказались от дополнительных комментариев до его завершения.

