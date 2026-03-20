Если Орбан продолжит блокировать кредит Украине, Еврокомиссия подаст судебный иск против Венгрии — Politico

Европейский союз готовится к жестким мерам против Венгрии в случае, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать кредит Украине на €90 млрд, пишет Politico. Среди возможных шагов — судебный иск в Европейский суд, заморозка финансирования, штрафы и запуск статьи 7, которая лишает страну права голоса в структурах ЕС. Решение о конкретных мерах планируется принять в рамках саммита на Кипре 23–24 апреля.

Поводом для угроз стал отказ Орбана одобрить кредит на мартовском саммите в Брюсселе, хотя в декабре он его уже согласовал. Председатель Евросовета Антониу Кошта назвал произошедшее беспрецедентным: по его словам, ни один лидер до сих пор не пересекал эту черту. Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал поведение Будапешта как грубое нарушение принципа солидарности и удар по репутации всего блока.

Главным условием для снятия вето Орбан называет возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был поврежден в январе в результате российского удара. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается ремонтировать трубопровод, по которому транспортируется сырье, финансирующее российскую армию. Кошта напомнил, что Россия атаковала «Дружбу» 23 раза с начала полномасштабного вторжения.

Атмосфера на закрытых переговорах, по описанию участников, как описывает издание, «была ледяной» — с затяжными паузами и исключительно резкой критикой. Одни лидеры давили на Орбана открыто, другие — в частности итальянский премьер Джорджа Мелони — пытались апеллировать к его самолюбию. Зеленский, подключившийся по видеосвязи, занял жесткую позицию, чего от него не ожидали. По имеющимся сведениям, ряд лидеров рассчитывал, что он смягчится ради разрядки ситуации.

Обсуждение кредита отложено до апрельского саммита. Politico отмечает, что многие в Брюсселе связывают шансы на одобрение кредита с исходом венгерских выборов 12 апреля: лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр опережает Орбана в опросах, и если он победит, новое венгерское правительство, по расчетам европейских партнеров, снимет блокировку в обмен на разморозку средств от ЕС. Если же Орбан будет переизбран, то меры против Венгрии, по словам дипломатов, последуют значительно быстрее.

Ранее лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр потребовал от Зеленского объяснить его слова в адрес Орбана — украинский президент тогда намекнул, что венгерский премьер, блокирующий кредит, рискует получить «звонок от украинских военных». Мадьяр при этом также призвал как можно скорее восстановить работу «Дружбы».