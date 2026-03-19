Против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой завели уголовное дело о госизмене

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело против внефракционного депутата Верховной рады Марьяны Безуглой по статьям о государственной измене, разглашении информации военного характера, разглашении государственной тайны и вмешательстве в работу государственного деятеля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя Государственного бюро расследований (ГБР).

Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, расследование ведется под руководством Офиса генпрокурора Украины. Сообщать какие-либо подробности там отказались, ссылаясь на тайну следствия. Известно, что дело о госизмене было открыто по решению суда.

«Сотрудники ГБР действительно проводят досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата Украины в рамках объединенного уголовного производства, возбужденного Генеральным прокурором во исполнение постановлений Печерского районного суда города Киева, вынесенных по обращениям общественной организации и народного депутата», — подтвердила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Ранее депутат Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута объявил на своей странице в Facebook, что вместе с коллегой Фёдором Вениславским он направил обращение с требованием проверить заявления Безуглой о выводе из Угледара 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По мнению Таруты, это заявление Безуглой сорвало ротацию войск и привело к потере оборонительных позиций.