Осужденных будут оставлять в СИЗО вместо этапирования в колонии, они станут работать на производствах при изоляторах — законопроект Минюста

Минюст России разработал законопроект, который позволит большему числу осужденных отбывать наказание не в исправительных колониях, а непосредственно в следственных изоляторах, сообщает «Коммерсантъ». Для этого в СИЗО планируется организовать Центры трудовой адаптации — специальные производства, где заключенные смогут работать и получать зарплату. Сейчас остаться в изоляторе могут только впервые осужденные к лишению свободы с назначенным сроком в колонии общего режима и лишь при условии, что они будут заниматься хозяйственным обслуживанием учреждения — уборкой, готовкой, стиркой, ремонтом.

Новая инициатива предполагает, что в изоляторах откроются полноценные рабочие площадки: швейные цеха, пекарни, консервные производства, парикмахерские, мастерские по дерево- и металлообработке. Те, кто согласится там трудиться, будут содержаться на условиях колонии общего режима — в незапираемых общих камерах, с правом на двухчасовую прогулку каждый день, персональным спальным местом и собственной одеждой. По подсчетам ведомства, такие центры уже можно создать в 37 российских изоляторах, привлечь к работе 332 тысячи человек, выплачивать им в общей сложности 100 млн рублей в год. Сами СИЗО получат прибыль в 36 млн рублей.

В Минюсте считают, что нововведение поможет заключенным быстрее выплатить компенсации потерпевшим, а изоляторам — получить дополнительное финансирование, помимо бюджетного. Вместе с тем ведомство признаёт, что обслуживание центров потребует большего числа охранников. Решать кадровую проблему предлагается за счет перевода сотрудников из закрывающихся учреждений ФСИН — с 2015 года в России ликвидировали 142 колонии и 17 СИЗО, еще 34 учреждения готовятся к закрытию.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил другой законопроект, касающийся системы ФСИН, — о разрешении собирать биометрические данные заключенных и подозреваемых без их согласия.

