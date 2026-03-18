Детская смертность перестала снижаться: в 2024 году не дожили до пяти лет почти 5 млн детей — доклад ООН

В 2024 году в мире не дожили до пятого дня рождения почти 4,9 млн детей — прогресс в снижении детской смертности застопорился, говорится в совместном докладе ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка.

Главными причинами гибели детей названы малярия, диарея, пневмония и истощение. По данным доклада, почти все эти смерти можно было предотвратить с помощью недорогих медицинских вмешательств. Хотя с 2000 года предотвратимая детская смертность сократилась более чем вдвое, с 2015 года темп снижения существенно замедлился. Для сравнения, в 2022 году смертей детей до пяти лет было столько же — 4,9 млн, а рекордный минимум был зафиксирован в 2023 году — 4,8 млн.

Около половины всех смертей (2,3 млн) пришлось на новорожденных. Основными причинами стали преждевременные роды и неонатальные инфекции, особенно распространенные в странах, где доступ к квалифицированной акушерской помощи ограничен. Малярия остается главным убийцей среди детей старше одного месяца — на нее приходится 17% смертей в этой возрастной группе. Больше всего от малярии страдают Чад, Демократическая Республика Конго, Нигер и Нигерия. Не менее 100 тысяч детей погибли от истощения — преимущественно в Пакистане, Сомали и Судане. На Африку к югу от Сахары и Южную Азию в совокупности приходится 83% всех смертей детей до пяти лет, хотя в этих регионах рождается 59% детей в целом.

В ряде стран детская смертность за последние два десятилетия не снизилась, а выросла. На палестинских территориях показатель смертности детей до пяти лет вырос с 30,3 на 1000 в 2000 году до 37,9 в 2024-м, а в Венесуэле — с 21,5 до 24,2 на 1000. Авторы доклада связывают общую стагнацию с конфликтами, изменением климата, лекарственной резистентностью и слабостью систем здравоохранения. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила:

«Ни один ребенок не должен умирать от болезней, которые мы умеем предотвращать. Но мы видим тревожные признаки того, что прогресс в выживаемости детей замедляется — и это в момент, когда глобальные бюджеты продолжают сокращаться».

Положение дел грозит ухудшиться из-за масштабных урезаний помощи. По данным доклада, международная помощь здравоохранению в 2025 году сократилась на 27% по сравнению с 2024-м. Великобритания сократила бюджет на зарубежное развитие на 40%.

В конце 2025 года The Insider писал о том, что глобальная помощь здравоохранению бедных стран упала до рекордного за 15 лет минимума — со времен пандемии коронавируса объемы поддержки сократились вдвое. Под сокращение попало в том числе финансирование борьбы с малярией, туберкулезом и ВИЧ.

