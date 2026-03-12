Великобритания закрывает флагманскую программу здравоохранения в Африке из-за приоритета военных расходов

Великобритания закрывает флагманскую программу подготовки медицинских кадров в Африке из-за сокращения бюджета на зарубежную помощь, сообщает The Guardian. Глобальная программа развития медицинского персонала (GHWP) прекратит работу в конце марта — действующий трехлетний контракт не будет продлен. Программа охватывала шесть стран: Гану, Кению, Нигерию, Эфиопию, Малави и Сомалиленд.

Министр иностранных дел Крис Элмор сообщил о закрытии программы в письменном ответе на запрос парламентария. По его словам, правительство «вынуждено делать выбор и ориентироваться на бóльшую отдачу» при сокращении финансирования. При этом еще в 2023 году при продлении программы тогдашний министр здравоохранения Уилл Куинс называл ее ключевым инструментом укрепления глобальной готовности к пандемиям и снижения неравенства в сфере здравоохранения.

Глава организации Global Health Partnerships Бен Симмс, управлявшей программой, назвал решение «поистине историческим»:

«Великобритания рискует уступить позиции в глобальном здравоохранении, которые будет крайне сложно вернуть».

Правозащитники предупреждают, что свертывание ряда инициатив грозит обратить вспять достигнутые результаты. В частности, в кенийском округе Хома-Бей в рамках программы велась подготовка специалистов по противодействию гендерному насилию, снижению подростковой беременности и борьбе с ВИЧ. Местный координатор проекта Карен Окомбо указала, что новые случаи заражения ВИЧ «не знают границ» и в конечном счете способны затронуть и британское население.

Закрытие GHWP — следствие решения лейбористского правительства сократить объем зарубежной помощи с 0,5 до 0,3% ВВП ради роста военных расходов. Как писал The Insider ранее, глобальная помощь здравоохранению бедных стран уже упала до рекордного за 15 лет уровня — с момента пандемии Covid-19 она сократилась вдвое. В числе наиболее пострадавших стран — Эфиопия (минус 25% финансирования), Южный Судан (минус 23%) и Сомали (минус 27%).

