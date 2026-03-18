СК возбудил дело о взятках против троих судей в отставке из Ставропольского края

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении сразу трех судей в отставке из Ставропольского края. По версии следствия, речь идет о коррупционной сети.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, фигурантами стали бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, судья Октябрьского районного суда Ставрополя Тимур Набоков и бывший заместитель председателя Невинномысского городского суда Артём Сергеев. Дело возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

По данным следствия, в 2023 году Набоков, Сергеев и посредник Сергей Михайлов предлагали Хрипунову две взятки — 1 млн и 3 млн рублей — за содействие в переводе обвиняемых из СИЗО под домашний арест. Хрипунов согласился, однако суд отказал в изменении меры пресечения и деньги переданы не были.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2023 года Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за решение по гражданскому делу о взыскании долга. В июле 2024 года, по версии СК, Хрипунов при посредничестве Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в оставлении судебного решения без изменений.

Посредники Михайлов и Сокуренко задержаны: первый арестован, второй отправлен под домашний арест. О судьбе бывших судей не сообщается.

В СК заявили, что коррупционные схемы выявили сотрудники ФСБ.

Артём Сергеев был назначен заместителем председателя Невинномысского городского суда указом президента в декабре 2024 года. Набоков получил должность судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в 2022 году.