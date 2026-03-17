Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в Тбилиси на 94-м году жизни, сообщает грузинский «Первый канал».

В ночь на 17 марта его госпитализировали с желудочным кровотечением. Патриарх находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в искусственную кому.

Илия II родился в 1933 году и возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. За время его служения число епархий в стране выросло до 42, а количество действующих храмов — с нескольких десятков до примерно тысячи. При нем в Тбилиси был построен крупнейший храм страны — кафедральный собор Святой Троицы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Илия II выступил в поддержку украинского народа. Он заявлял, что Грузия на собственном опыте знает, насколько важна территориальная целостность государства, и подчеркнул, что с болью наблюдает за происходящим в Украине. Патриарх отмечал, что конфликт уже привел к кровопролитию, но возможность мирного урегулирования сохраняется. Он также призывал к миру и молился за Украину и весь мир.