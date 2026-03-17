Суд в Юте признал писательницу Коури Ричинс виновной в убийстве мужа. Она написала детскую книгу о переживании горя от потери отца

Присяжные в штате Юта признали писательницу Коури Ричинс виновной в убийстве мужа — Эрика Ричинса — в 2022 году. Он был отравлен фентанилом. Наказание для Ричинс пока не определено. Также ее признали виновной в покушении на убийство мужа — незадолго до его смерти она в первый раз попыталась отравить его, но тогда мужчина выжил. Об этом сообщает CNN.

Кроме убийства и покушения на убийство, Коури Ричинс была признана виновной в подделке документов и двух случаях страхового мошенничества — после смерти мужа она получила выплаты по страховке. Вынести ей приговор должны 13 мая. Писательнице грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Своей вины она не признаёт.

Прокурор настаивал на том, что Ричинс убила мужа из корыстных мотивов: у нее были многомиллионные долги, ее бизнес по продаже недвижимости терпел крах, а в их браке с Эриком накопились противоречия. Ричинс изменяла мужу и признавалась друзьям, что чувствует себя в браке «как в ловушке». Однако из-за финансовых проблем не могла развестись с Эриком. Жизнь Ричинса была застрахована примерно на $2,2 млн, причем как минимум в одном из полисов Коури Ричинс подделала подпись мужа.

Эрик Ричинс погиб в начале марта 2022 года. При вскрытии в его организме обнаружили дозу фентанила, в пять раз превышающую летальную. Вероятнее всего, Коури добавила наркотик в алкоголь — накануне смерти Ричинса у них дома была вечеринка. Примерно через год после смерти мужа Коури написала детскую книгу под названием «Ты со мной?» (Are You with Me?), чтобы помочь трем своим детям справиться с горем от потери отца. Впрочем, в ходе судебного заседания следователь Джефф О'Дрисколл заявил, что Ричинс заплатила компании, занимающейся написанием книг по заказу.