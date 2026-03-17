ВМС США заключили с Gecko Robotics крупнейший контракт в сфере робототехники

ВМС США заключили с американской компанией Gecko Robotics контракт на покупку роботов, способных лазать по стенам. Как пишет Bloomberg, пятилетний контракт на сумму от $54 млн до $71 млн позволит различным ведомствам правительства США получить доступ к этой технологии

TechCrunch отмечает, что это крупнейшая в истории ВМС США сделка в области робототехники.



Роботов, способных перемещаться по вертикальным поверхностям, планируется использовать для оценки состояния военно-морских кораблей, осмотра критически важных конструкций, таких как корпус, палубы и сварочные швы. Роботы, дроны и стационарные датчики компании собирают большие объемы структурных данных, которые могут быть проанализированы искусственным интеллектом для обнаружения коррозии, трещин и других дефектов, пояснили в Gecko Robotics.

Первоначально технологию опробуют на 18 кораблях Тихоокеанского флота, включая эсминцы, десантные корабли и корабли, предназначенные для использования в прибрежных водах, рассказал основатель и гендиректор Gecko Джейк Лусарарян. Данные, полученные в ходе испытаний на кораблях и подводных лодках, показывают, что система способна выявлять участки, требующие ремонта, в 50 раз быстрее и точнее, чем традиционные методы инспекции. По словам Лусараряна, роботы исследуют каждый уголок корабля, чтобы создать его подробную цифровую копию.

В настоящее время около 40% американского военно-морского флота недоступно для выполнения задач из-за того, что корабли находятся на ремонте. Благодаря внедрению новых технологий планируется довести число кораблей в состоянии боевой готовности до 80%.

