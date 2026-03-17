В Москве задержали бывшего зампреда правительства Бурятии, курировавшего долгострой моста в Улан-Удэ

В Москве задержан бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, задержание связано со строительством третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ — конкретно с организацией субподрядных работ через компании, аффилированные с Луковниковым.

Цыденов заявил, что Луковникова этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий. По словам главы республики, бывший заместитель был его доверенным человеком, которого он сам «пригласил из Москвы» как специалиста в строительной сфере. «О чём вообще люди думают. И чем думают», — написал Цыденов, добавив, что «сегодня не те времена, когда что-то можно утаить».

Луковников руководил в республике инфраструктурным и дорожно-строительным блоком в 2024–2025 годах, после чего покинул должность. Прокуратура впоследствии добилась через суд переквалификации его увольнения: вместо ухода по собственному желанию в трудовой книжке появилась запись об утрате доверия. Поводом стало то, что при поступлении на госслужбу чиновник скрыл прежние связи со строительным бизнесом: он работал в трех профильных компаниях и не раскрыл, что аффилированное с ним лицо продолжает там трудиться.

Мост через Уду — один из крупнейших инфраструктурных проектов Улан-Удэ стоимостью около 9 млрд рублей. Стройка превратилась в затяжной скандал: сроки сдачи переносились многократно, а генподрядчик, ОАО «Хотьковский автомост», так и не завершил работы при готовности около 60%. Осенью 2025 года власти Бурятии разорвали с ним контракт. Именно в период его кураторства республика продолжала авансировать фактически остановившуюся стройку. Когда же заказчик попытался через суд арестовать счета и имущество подрядчика, то проиграл, поскольку не смог доказать факт перечисления аванса в 1,4 млрд рублей.

В мае 2025 года по обвинению в коррупции был задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге — его арест, по данным Telegram-канала Shot, мог быть связан с делами против руководителя «Бурятрегионавтодора» и гендиректора дорожной компании «Доринвест», освоившей в 2024 году подряды на ремонт улан-удэнских дорог почти на 2,6 млрд рублей.

