«Нафтогаз Украины» ведет переговоры с Румынией о разработке нового газового месторождения в Черном море — источники Reuters

Украина еще до начала полномасштабной войны обнаружила на шельфе Черного моря значительные запасы газа, сообщает Reuters. Как рассказали агентству три источника в отрасли, в настоящее время «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с румынской OMV Petrom о формировании партнерства для совместной разработки месторождения.

Каковы разведанные запасы газа, не сообщается, однако один из собеседников Reuters рассказал, что это «одно из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе», где Румыния и Турция уже разрабатывают собственные месторождения. Разработку нового месторождения планируется начать после окончания войны.

Также, по данным Reuters, Украина ведет переговоры с компаниями и правительствами с целью привлечь в проект западные технологии для глубоководной добычи газа.

По оценкам Bloomberg, в результате массированного ракетного обстрела со стороны российской армии в октябре прошлого года было выведено из строя 60% газодобывающей инфраструктуры Украины. Президент Владимир Зеленский обвинил Кремль в намерении лишить Киев возможности самостоятельно добывать газ.