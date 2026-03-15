Четыре иранские футболистки, просившие убежища в Австралии, решили вернуться на родину из-за «обстоятельств, которые не могут изменить»

Четыре из семи футболисток сборной Ирана, ранее попросивших убежища в Австралии во время Кубка Азии, приняли решение вернуться на родину. 14 марта еще три спортсменки, которым были выданы гуманитарные визы для пребывания в стране, отозвали свои заявления о предоставлении убежища. Об этом пишет Би-би-си. По данным правозащитников из иранской диаспоры, заявления об убежище отозвали, в частности, Захра Солтан Мешкехкар, Мона Хамуди и Захра Сарбали.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что власти страны сделали все возможное, чтобы предоставить спортсменкам возможность остаться и обеспечить им безопасное будущее.

«Австралийское правительство может лишь обеспечить доступ к возможностям и разъяснить их, но мы не в силах изменить обстоятельства, в которых спортсменкам приходится принимать такие тяжелые решения», — говорится в его заявлении.

Информацию о возвращении футболисток подтвердило и Министерство спорта Ирана. В ведомстве заявили, что «национальный дух и патриотизм женской сборной Ирана по футболу свели на нет планы врагов», а также обвинили австралийские власти в том, что они «играют на руку Трампу».

Агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что три футболистки направляются в Куала-Лумпур, где присоединятся к остальным членам команды, чтобы «вернуться в теплые объятия своих семей и на родину».

Женская сборная Ирана прибыла в Австралию для участия в Кубке Азии еще до начала войны. Первый матч — против Южной Кореи — состоялся 2 марта. Во время исполнения национального гимна игроки стояли молча, и это было воспринято в социальных сетях как жест протеста против властей Ирана.

Иранские государственные СМИ резко раскритиковали поведение спортсменок. Один из телеведущих назвал их действия «вершиной бесчестия и отсутствия патриотизма» и призвал обращаться с ними «как с предателями военного времени». После этого в интернете появилась петиция с призывом к властям Австралии упростить процедуру предоставления убежища для иранских футболисток, если они захотят остаться в стране.

По данным CNN со ссылкой на источник, близкий к команде, за спортсменками следили представители иранских властей, а перед вторым матчем на игроков оказывалось давление, в том числе через угрозы их семьям. В следующих матчах с Австралией и Филиппинами футболистки уже пели гимн и отдавали воинское приветствие. 9 марта пять игроков покинули гостиницу, где жила сборная, и переехали в безопасное место, предоставленное австралийскими властями.

На следующий день о предоставлении убежища попросили еще две женщины из состава иранской спортивной делегации, однако одна из них вскоре передумала и решила вернуться на родину.

