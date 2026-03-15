Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены. В апреле гонок не будет

Два этапа Гран-при «Формулы-1», которые должны были пройти в Бахрейне и Саудовской Аравии в апреле, официально отменены из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Как говорится в заявлении пресс-службы Международной автомобильной федерации (FIA), после тщательной оценки ситуации рассматривалось несколько альтернативных вариантов, однако в итоге было решено не проводить в апреле никаких заменяющих этапов.

Также отменены запланированные на те же даты этапы чемпионатов «Формулы-2», «Формулы-3» и серии F1 Academy.

Президент и генеральный директор Formula 1 Стефано Доменикали отметил, что решение далось организаторам непросто.

«Это было трудное решение, но, к сожалению, на данном этапе оно является правильным с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить FIA, а также наших невероятных организаторов за поддержку и полное понимание. Они с нетерпением ждали возможности принять нас с их обычной энергией и страстью. Мы не можем дождаться возвращения к ним, как только обстоятельства позволят это сделать».

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем подчеркнул, что при принятии решения приоритетом стала безопасность.

«FIA всегда ставит безопасность и благополучие нашего сообщества и коллег на первое место. После тщательного рассмотрения мы приняли это решение, руководствуясь именно этой ответственностью. Мы продолжаем надеяться на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение стабильности в регионе, и мои мысли остаются со всеми, кого затронули последние события.

Бахрейн и Саудовская Аравия чрезвычайно важны для нашей гоночной экосистемы, и я с нетерпением жду возвращения туда, как только позволят обстоятельства. Моя искренняя благодарность организаторам, нашим партнерам и коллегам по чемпионату за совместный и конструктивный подход, который привел к этому решению».

В результате из 24 гонок, запланированных на сезон, состоятся 22. Ближайший этап чемпионата пройдет в Японии с 27 по 29 марта, а следующая гонка после отмененных апрельских этапов состоится уже 3 мая в Майами.

