Instagram отключит сквозное шифрование с 8 мая 2026 года

С 8 мая 2026 года социальная сеть Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах. Об этом говорится в справочном центре платформы. Пользователям защищенных чатов рекомендуется заранее скачать свои переписки и медиафайлы. Пока информация об изменениях размещена только в справочном разделе, однако в Meta обещают, что вскоре инструкции по сохранению сообщений и файлов появятся прямо в интерфейсе чатов.

Отказ Meta от сквозного шифрования — прямой результат давления западных властей, говорит глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек.

«В частности, эпопеи с законопроектом Chat Control в ЕС и Online Safety Act в Британии, и следствие желания корпорации обучать свои нейросети на наших переписках. Впрочем, шифрование в Instagram и раньше работало с оговорками: встроенная система жалоб позволяла сливать расшифрованные сообщения с устройств напрямую в корпорацию, а теперь эту ширму убрали окончательно. Полагаю, это не последний крупный сервис, который постигнет такая участь.

Главная рекомендация: относитесь к директу Instagram так, будто он транслируется на билборде на Красной площади, и оставьте его только для огонечков и сердечек. Если в старых зашифрованных чатах есть чувствительная информация, лучшим решением будет не скачивать этот архив на телефон, а безвозвратно удалить такие переписки у себя и попросить собеседника сделать то же самое. Обсуждения, требующие конфиденциальности, мы рекомендуем вести в Signal, SimpleX Chat, Session или других хорошо защищенных мессенджерах. Рекомендую это сделать хотя бы потому что в России Meta, корпорация-разработчик Instagram, признана экстремистской организацией — лучше проявить разумную осмотрительность».

Сквозное шифрование — это способ защиты переписки, при котором сообщения могут читать только отправитель и получатель. Ни компания-разработчик сервиса, ни посторонние люди не имеют доступа к содержанию сообщений. Когда отправляется сообщение, оно шифруется на устройстве отправителя. Сообщение передается через интернет в зашифрованном виде. Расшифровать его может только устройство получателя.