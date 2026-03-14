Сочи может потерять до миллиона туристов из-за падения ранних бронирований — АТОР

В начале 2026 года спрос на размещение в сочинских отелях и гостиницах снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам отрасли, из-за этого курорт может недосчитаться около 1 млн туристов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По его словам, падение раннего бронирования связано сразу с несколькими факторами. Среди них — высокая стоимость отдыха на курорте, а также перебои в работе аэропорта в Сочи, где периодически вводят ограничения на фоне угроз атак беспилотников. Ромашкин отметил, что туристов в первую очередь отпугивает возможная неразбериха с перелетами и нарушенные планы поездок.

«Здесь доминирует не чувство опасности, <...> а ощущение нестабильности, которое не позволяет вовремя прилететь и улететь. <...> Люди хотят возвращаться вовремя», — пояснил вице-президент АТОР.

При этом в 2026 году у российских туристов вырос интерес к другим направлениям на Черноморском побережье. По данным туроператоров, число бронирований в Анапе увеличилось на 40%, а в Крыму — на 20%, писал РБК.

